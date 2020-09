Menino de dez anos continua desaparecido após barco se chocar com rabeta

(Foto:Reprodução) – Acidente foi na madrugada desta sexta ,11

Um acidente fluvial na madrugada desta sexta-feira (11) na região do arquipélago de Abaetetuba resultou no desaparecimento de uma criança de dez anos. Uma embarcação de médio porte se chocou com pequeno barco do tipo rabeta no município do nordeste paraense, e até o momento, o menino Jeferson Oliveira segue desaparecido.

De acordo com informações de um parente do menino, o acidente foi por volta das 4h30 no rio Campompema, quando a rabeta com vários passageiros se chocou com um barco, que transportava combustível – gasolina e óleo diesel. A embarcação menor, que transportava cerca de vinte pessoas – várias da mesma família – naufragou quase que imediatamente. Segundo o familiar dos envolvidos no acidente, eles saíram de uma comunidade ribeirinha na região do Rio Bacuri, com destino à cidade de Abaetetuba, onde fazem as compras de mantimentos e demais itens, em uma viagem que realizam com certa frequência.

O 15º Grupamento Bombeiro Militar se deslocou assim que soube do acidente ao local. Segundo o sargento Cardoso, que atua nas buscas, mregulhadores, com ajuda de ribeirinhos, conseguiram encontrar a embarcação no fundo do rio. “Estava a uma profundidade de cerca de trinta metros, e conseguimos puxa-lo para a margem, Infelizmente, o menino não estava na embarcação, e as buscas continuam”, disse o oficial, que atua nas buscas com o cabo Valente e o cabo Gonçalves. Até o final da tarde, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguiam procurando pela criança, com a ajuda de uma lancha.

Ainda segundo os bombeiros, as demais vítimas dos acidente foram socorridas pelos próprios ribeirinhos, com alguns sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, incluindo a mãe da criança, que estava muito abalada. Informações colhidas na sede do município diziam que duas pessoas que estavam no barco que levava a carga de combustiveis foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar depoimento sobre o acidente.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...