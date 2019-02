Criminosos invadem agência bancária em Brasil Novo, sudoeste do Pará

(Foto:Interent) – Bandidos chegaram a danificar toda a fiação do sistema de monitoramento do banco, mas não conseguiram roubar nada.

Assaltantes invadiram a agência do Banco do Brasil no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, na madrugada de sábado (16) para domingo (17). Por causa do ocorrido, a agência ficará fechada nesta segunda-feira (18).

Segundo a polícia, os criminosos invadiram a agência pela parte de trás. Eles pularam o muro e arrombaram uma das grades de proteção do banco. Na fuga, deixaram para trás um pé de cabra e uma chave de fenda.

Os bandidos chegaram a danificar toda a fiação do sistema de monitoramento do banco, mas não conseguiram roubar nada, de acordo com o vigilante do banco.

Por G1 PA — Belém

