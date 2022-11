Quatro policiais ficam feridos após viatura capotar na rodovia PA 151

Viatura da Polícia Civil capota na PA-151 — Foto: Carlos Silva

Policiais civis que estavam no veículo receberam os primeiros atendimentos médicos ainda no local.

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil deixou quatro policiais feridos na rodovia PA 151, entre os municípios de Barcarena e Abaetetuba, no nordeste do Pará, na noite da última terça-feira (22).

Segundo a PC, os policiais civis que estavam no veículo receberam os primeiros atendimentos médicos ainda no local.

O carro capotou na comunidade do Arienga, na zona rural de Abaetetuba. O veículo teve perda total.

A PC informou “que todos os envolvidos estão bem e que apurações estão sendo conduzidas para identificar as causas do acidente”. (Com informações do g1 Pará — Belém).

