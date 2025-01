Menino é flagrado em situação de vulnerabilidade com usuários de drogas em bairro de Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Um menino de aproximadamente 10 a 12 anos foi flagrado na noite de sexta-feira, 03 de janeiro de 2025, em uma via pública da região do Peixotinho, no bairro Bela Vista, em Novo Progresso, na companhia de usuários de drogas. O caso foi registrado por um vídeo que gerou comoção e indignação entre os moradores.

Segundo relatos transmitidos ao Jornal Folha do Progresso , o garoto, que já havia sido visto anteriormente consumindo entorpecentes, aparentemente estava sob os efeitos de drogas, com sinais visíveis de fome, unhas sujas e pés descalços.

“Ele conta histórias desconexas, mistura alucinações com realidade, e é evidente que está em uma situação alarmante”, comentou um leitor que presenciava a cena.

A comunidade pede ação imediata das autoridades locais, destacando a necessidade de proteção e acolhimento para a criança. “Esse menino é uma vítima do abandono e da fragilidade de vínculos familiares. É impossível que ninguém faça nada enquanto sofre assim”, reforçou o morador.

O caso levanta um alerta sobre a vulnerabilidade de crianças e adolescentes nas ruas, exigindo uma resposta urgente dos órgãos responsáveis para garantir a segurança e a assistência devida.

Fonte: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025

