Pará pode sofrer efeito do ciclone que atingiu a costa do RS

Além de estados no Sul e Sudeste, outras partes do Brasil tem risco potencial de fortes temporais relacionados ao ciclone extratropical. Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul e Amazonas também terão chuvas.

ciclone que atingiu a costa do Rio Grande do Sul, na última terça-feira (16), deixou milhares de moradores de Porto Alegre sem energia elétrica e água. A tendência é que um novo ciclone extratropical previsto agrave a situação nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a forte tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul tem previsão de chegar aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta sexta-feira (20) e no final de semana.

Os estados do Sudeste, com exceção de Espírito Santo, devem ter temporais. Apesar das chuvas, o clima continua quente nesses locais, com sensação de tempo abafado ao longo do dia. A combinação de calor com alta umidade do ar pode favorecer os temporais.

Há risco de ventos fortes sobre a região metropolitana de São Paulo. A ventania pode ocasionar transtornos como queda de galhos e árvores, em torno de 71 km/h a 90 km/h. No litoral de São Paulo, os acumulados podem ficar em torno de 180 mm e 200 mm.

A região sul continuará com chuvas volumosas nesta quinta-feira (18). Os temporais estão previstos para o norte do Rio Grande do Sul, leste e sul de Santa Catarina e leste do Paraná.

O Sul Fluminense e a região metropolitana do Rio de Janeiro podem ser os mais afetados nesta sexta. Ventos intensos e queda de granizo com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos podem ocorrer. 12 pessoas morreram com as chuvas no RJ esta semana.

Em Minas Gerais, os riscos de estragos são baixos. A chuva ficará entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e com ventos intensos. No entanto, com pouca chance de alagamentos ou consequências mais graves.

Além de estados no Sul e Sudeste, outras partes do Brasil tem risco potencial. Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul e Amazonas também terão chuvas.

CONFIRA O MAPA DO INMET:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/15:34:17

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...