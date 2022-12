Menino morre ao cair em caixa de esgoto durante chuva forte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A prefeitura de Franco da Rocha lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de cuidados redobrados durante chuvas fortes e tentativas de travessia ou permanência em locais sujeitos a enxurradas e deslizamentos”, afirmou a gestão municipal em nota. (Com informações do Metrópoles).

As outras três crianças tiveram ferimentos leves e tiveram alta da UPA na noite de segunda-feira. Essas vítimas do acidente ainda devem retornar ao pronto atendimento, nesta terça-feira (6), para uma reavaliação.

Ele estava brincando na chuva com outras crianças no momento do acidente.

