Defesa Civil apresenta atualizações no Plano de Contingência para o período chuvoso no oeste do Pará

Reunião para apresentação das atualizações no Plano de Contingência foi realizada nesta terça — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

A Defesa Civil recebeu representantes dos órgãos de segurança, proteção e outros parceiros na manhã desta terça-feira (7) para a apresentação das atualizações do Plano de Contingência desenvolvido com o objetivo de coordenar ações, principalmente, durante o período das fortes chuvas em Santarém e na região oeste do Pará.

Foram incluídos no plano acidentes envolvendo rompimento de barragens e acidentes eventuais, sejam eles aéreos, náuticos ou desmoronamentos.

Ao G1, o coordenador da Defesa Civil em Santarém, Darlisson Maia falou que uma das preocupações é com as moradias que são construídas nas encostas e que colocam as famílias em situação de vulnerabilidade. Em Santarém, alguns bairros como Ipanema, Matinha e Vigia preocupam.

Darlisson destacou também a importância da parceria com a sociedade porque se acontecer algum fato, é a sociedade que aciona a Defesa Civil.

“São eventos que podem ou não acontecer. Em Santarém tem a questão das enxurradas, alagamentos e residências em encostas, infelizmente as pessoas insistem em construir residências nesses locais. A gente tem feito esse monitoramento e também orientado as famílias que insistem em ficar nesses locais”, disse.

O major Celso Piquet, do Corpo de Bombeiros, também falou sobre as ocorrências no período das chuvas e destacou que a população precisa ser conscientizada quanto ao acúmulo de lixo na rua e em bueiros, que impossibilita a passagem das águas das chuvas, provocando alagamentos.

“Em uma ocorrência desta natureza é importante ter cuidado, pois estamos acostumados a visualizar onde estamos pisando, só que com a força da água, pode apresentar diferenças. A pessoa pode tropeçar, cair e com a força da água ser levada. Tem também a questão da energia elétrica, um fio pode se romper, cair na água e provocar uma descarga na pessoa”, explicou Piquet.

O major também destacou que em caso de áreas alagadas, é importante que as pessoas fiquem em lugares seguros, de preferência dentro de casa, e só saiam quando a chuva cessar para evitar acidentes.

O secretário de Infraestrutura de Santarém, Daniel Simões disse que o trabalho para prevenção de alagamentos e enxurradas não é pontual e que existe um planejamento a médio e longo prazo. Todos os projetos de infraestrutura estão com planejamento de drenagem nas ruas.

“Esse é o planejamento que estamos fazendo a longo prazo. A Secretaria também tem feito com a equipe pequenas obras de drenagem que são de médio prazo, mas definitivas. Tem também as equipes de limpeza que fazem o trabalho pontual para desobstruir o lixo que às vezes os moradores colocam na rua”, disse Daniel.

Participaram do encontro representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Semma, Seminfra, Hospital Regional e outros parceiros.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

07/01/2020 10h58

