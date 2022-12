Papai Noel dos Correios – Ainda dá tempo de adotar cartinhas  

Padrinhos e madrinhas de todo país ainda podem adotar cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios.

Uma das maiores ações de solidariedade do Brasil, quase 103 mil cartas já foram adotadas na edição deste ano da campanha. Mas a sociedade ainda pode ajudar a tirar muitos outros sonhos do papel. Cerca de 99 mil cartinhas ainda espe ram adoção.

Os pedidos variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. Neste ano, são mais de 1.740 agências participantes em todo país. No Pará, as cartinhas estão disponíveis na agência Central de Belém, na av. Presidente Vargas, 498, e nos municípios de Castanhal, Salinópolis e Santarém.

Nesses locais, as pessoas interessadas em participar da ação podem tanto adotar cartinhas como também entregar os presentes. Além destes locais, no blog da campanha também é possível adotar cartas e consultar os endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção, bem como os prazos da campanha nos Estados. No Pará, a adoção e a entrega dos presentes podem ser realizadas até o dia 16/12.

As emocionantes cartinhas manuscritas ou desenhadas disponibilizadas pela ação contemplam os pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, assim como cartas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade.

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

Confira o passo a passo de como adotar na página dos Correios no YouTube.

ATENÇÃO: Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicados no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Nos últimos 3 anos, foram mais de 800 mil cartas atendidas. Em 33 anos, o Papai Noel dos Correios, com o apoio dos empregados da empresa, padrinhos e madrinhas de todo o país, já atendeu mais de 6 milhões de cartinhas.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel. correios.com.br/

Acompanhe o Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no Twitter, Instagram, Faceboo k, Linkedin e YouTube.

