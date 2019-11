Meninos da base brilham e Galo vence o Goiás no Mineirão

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Goiás por 2 a 0 no Mineirão. Apesar do brilho do goleiro Tadeu, dos visitantes, os jovens Marquinhos e Bruninho marcaram os gols que garantiram a vitória dos mineiros.

O resultado dá um bom respiro para o Galo em relação ao Z4. Agora o time mineiro ocupa a 12ª colocação com 39 pontos. Com 42, o Goiás aparece um pouco acima na décima posição.

Os comandados de Vagner Mancini volta a campo neste domingo, às 16h, em clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. Já o Goiás volta para Goiânia, onde recebe o Santos neste sábado, às 17h.

O primeiro tempo foi todo do Galo, que só não abriu o placar por conta das boas intervenções do goleiro Tadeu. Aos 10 minutos, o arqueiro do Goiás salvou em duas oportunidades. Inicialmente, na finalização de bicicleta de Cazares. Na sequência, impediu o chute de Luan.

Aos 12 foi a vez de Di Santo quase balançar as redes do Mineirão. Após belo lançamento de Elias, o centroavante do Atlético-MG tentou a finalização, mas a bola passou raspando a trave.

Tadeu ainda salvou mais duas vezes o time esmeraldino. Aos 18, foi a vez de impedir o gol de Otero, que bateu bem de canhota. No minuto seguinte, Fábio Santos tentou o cabeceio e novamente o goleiro apareceu bem para fazer a defesa.

A última intervenção antes do intervalo veio aos 28 minutos. Na perigosa cobrança de falta de Otero, Tadeu voou no canto direito para fazer mais uma importante defesa.

Na volta do intervalo, o Goiás começou assustando com Leandro Barcia, aos cinco, mas quem finalmente abriu o placar foi o Galo. Aos oito minutos, Marquinhos recebeu passe de Cazares, girou em cima da marcação e bateu rasteiro para balançar as redes. Foi o primeiro gol do jovem de 20 anos como profissional, em sua estreia no Mineirão.

O Goiás ainda teve duas grandes chances com Michel e Kaio, mas o goleiro Cleiton impediu o empate. E ainda deu tempo de mais um jovem balançar as redes e fechar a vitória. Aos 48, depois de ligação direta do goleiro atleticano, Bruninho aproveitou a falha de Rafael Vaz e bateu no canto para a festa da torcida.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)06/11/2019 21:45

