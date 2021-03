Cuiabá segura empate com Sergipe, avança na Copa do Brasil e garante mais R$ 1 milhão

O Cuiabá conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Há pouco, o Dourado empatou, em 0 a 0, com o Sergipe, em partida disputada no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE).

Pela regra da competição, a equipe mato-grossense, melhor posicionada no ranking nacional, tinha vantagem de jogar pelo empate.

Na segunda fase, o Cuiabá enfrenta o 4 de julho, fora de casa. O Dourado também terá a vantagem de jogar pelo empate. A data da partida ainda não está definida. Pela classificação, o Cuiabá receberá pouco mais de R$ 1 milhão. Pela primeira fase, o clube já havia recebido R$ 990 mil.

O jogo – Mesmo enfrentando um surto de covid-19, que tirou 9 atletas do confronto, o Sergipe mostrou bom volume de jogo no primeiro tempo. Logo aos 12, Paulinho brigou pela bola na grande área, despachou três marcadores e bateu no gol para defesa do goleiro Walter.

Cuiabá respondeu, aos 20, em cobrança de escanteio de Elvis. O atacante cobrou na segunda trave, a bola acabou sobrando para Auremir, que limpou a zaga e bateu forte, obrigando Marcão a também fazer grande defesa.

Na sequência, em novo escanteio, Elton finalizou e Walber ainda desviou. Marcão, novamente, conseguiu fazer outra grande intervenção. O ritmo acabou esfriando nos minutos seguintes e as equipes foram para o intervalo sem conseguir criar novas chances claras de gol.

No segundo tempo, o Sergipe voltou a ameaçar, aos 13. Paulo Fernando chegou até a linha de fundo e cruzou na área para Doda, que cabeceou para fora. Aos 28, o próprio Doda recebeu passe em profundidade e bateu forte. Walter defendeu e, no rebote, Bebel ainda ficou com a sobra, mas o árbitro assinalou impedimento.

O Cuiabá voltou a ter uma chance de gol aos 29, com Elton. O atacante recebeu cruzamento de Josiel e bateu de primeira, mas mandou por cima da meta adversária. Aos 42, o Dourado ainda chegou perto de abrir o placar. Josiel recebeu a bola e arriscou o chute de longe. Com pequeno desvio de Marcão, a bola bateu na trave.

Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

