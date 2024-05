Menor é resgatada em situação de exploração sexual na BR-101 em Balneário Camboriú

(Foto: Reprodução)- Durante a Operação Domiduca, que busca combater o prime de exploração sexual de crianças e adolescentes, policiais rodoviários federais localizaram na noite do último sábado (04) uma menor de idade dentro de uma boate conhecida como ponto de prostituição às margens da BR-101 em Balneário Camboriú.

A vítima, adolescente de 17 anos, foi entregue aos cuidados do conselho tutelar da cidade. Uma mulher de 44 anos, que se apresentou como responsável pelo estabelecimento, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú onde vai responder por favorecimento de exploração sexual de vulnerável.

Já em Barra Velha, um adolescente menor de idade foi localizado dentro da boate às margens da rodovia e foi encaminhado para o conselho tutelar municipal. No mesmo local, os policiais prenderam um homem de 28 anos com mandado de prisão pelo crime de roubo.

Durante a Operação Domiduca, policiais rodoviários federais visitaram em três dias cerca de 20 estabelecimentos onde poderia haver menores em situação de vulnerabilidade.

Domiduca, na mitologia romana, é a deusa que protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais.

Fonte: Notícias Chapeco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/09:23:28

