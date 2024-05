Mãe entrega o próprio filho à polícia por abuso sexual contra irmã de 4 anos em Santa Luzia, no Maranhão

(Foto: Reprodução)- Jovem de 17 anos teria assumido o ato contra a irmã menor e a própria mãe denunciou o caso a policiais militares.

Uma mãe entregou o próprio filho, adolescente, à Polícia Militar, depois de descobrir que ele estava abusando sexualmente da irmã menor, de quatro anos, no bairro do Cural, em Santa Luzia, a cerca de 300 km de São Luís.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h50 do último sábado (4), guarnições receberam denúncias de uma mãe relatando que sua filha de quatro anos de idade teria sido abusada sexualmente por seu irmão mais velho, de 17 anos de idade.

Ao chegar na residência da família, os policiais questionaram o jovem sobre o ato e ele teria assumido. Por causa disso, ele foi apreendido por ato infracional relacionado a abuso sexual de criança e foi levado para a Delegacia Regional de Santa Inês.

Já a irmã menor foi levada de ambulância para o hospital municipal e o médico de plantão constatou que houve abuso sexual contra a menina, que está sendo assistida pelo Conselho Tutelar da cidade.

Fonte: Blog PR Moises Martins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/09:27:00

