Mês do fogo – Incêndios na Amazônia em áreas desmatadas é inevitável

Fogo em Novo Progresso mês de Julho de 2020 (Foto:Jornal Folha do Progresso) – Não diferente de anos anteriores onde a pratica para limpeza de pasto e forma de novas áreas para pecuária e agricultura o fogo continua como alternativa.

O mês de agosto vai pegar fogo na Amazônia.

Em vigência por 120 dias, o decreto editado pelo governo federal como medidas para combater o fogo em áreas rurais, não vem sendo respeitado. O decreto já em vigor, não põe medo aos incendiários que iniciaram as queimas na região da BR 163 no Pará.

Diferente do ano passado que teve o ‘dia do fogo”, em 2020 o mês do fogo é agosto. Os incêndios da floresta derrubada irregular e as limpezas de pasto em Novo Progresso e na região, começou e deve prosseguir durante o mês de agosto, mesmo com a proibição.

Com início da estiagem (verão Amazônico), já tem fumaça no ar, o mês de julho teve poucos focos de incêndio, os incêndios em maior proporção vai acontecer no mês de agosto.

Os maiores incêndios acontece em áreas desmatadas para o cultivo de pastagens, no avanço da pecuária.

Sem lamento do ocorrido em 2019,houve em 2020 aumento de áreas derrubadas, com isto promete o aumento de queimadas na região.

Os desmatadores sabem que o ocorrido em 2019 elevou as críticas à política ambiental do governo Jair Bolsonaro, pondo em risco investimentos estrangeiros no país. No entanto não serviu para estes, que contribuem (desmatando) em maior proporção.

De onde vem as queimadas

Os pequenos produtores, que não contam com tecnologias mais modernas para o preparo de terrenos, até os grandes produtores (pecuaristas) utilizam o fogo para limpeza de área para o cultivo.

Estudos mostram que as queimadas acontecem na Amazônia e no Brasil “há anos, dezenas de anos e até há séculos”em 2020 continua. “A pratica do fogo na Amazônia e no Brasil é realizada por motivos socioeconômicos e culturais”.

Por:Adecio Piran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...