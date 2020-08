Escolas particulares planejam retomam as aulas presenciais em Novo Progresso

Instituições de ensino acatam recomenda do Ministério Público para retorno

A pandemia do novo coronavírus obrigou o fechamento de todas as escolas no estado do Pará.

Após mais de dois meses fechadas, apenas disponibilizando atividades on-line, as escolas particulares de Novo Progresso já trabalham com a possibilidade de retomar as aulas presenciais. Nesta segunda-feira (03), instituições de ensino, da rede particular divulgou a retomada das aulas presenciais, conforme recomenda do Ministério Público do Estado do Pará e do MPF (Ministério Público Federal). Leia Recomenda AQUI

A paralisação das aulas nas escolas públicas e particulares no Pará foi determinada através do Decreto Estadual nº 800 de 31 de Maio de 2020, que determinou a suspensão das aulas presenciais nas unidades Escolares da Rede Pública e Privada de Ensino com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contagio e do combate a propagação do Coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência em saúde, o qual em seu artigo 5º, inciso VI, DETERMINA A SUSPENSÃO, até o dia 05 de agosto de 2020, das aulas presenciais nas unidades da rede pública e privada de ensino, “com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da COVID-19, diante das mortes já confirmadas.

O setor, porém, já planeja a retomada das aulas ,nesta semana, para que as conversas avancem, uma reunião poderá ser o pontapé de um calendário de volta às aulas da rede particular.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Educação, Juliana Bertol, ainda não saiu determinação do Governo do estado para volta as aulas na rede pública, a secretaria aguarda documento oficial para retomada das aulas presencial no município.

As direções que representam as instituições de ensino particulares devem obedecer os planos de biossegurança para a pasta, para conseguir a retomada das aulas. O prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (Macarrão-PL) , disse na semana passada, que as instituições de ensino particulares têm uma facilidade maior de se adaptarem às medidas de biossegurança em relação às escolas públicas, que em sua maioria atendem dezenas de alunos por turma.

As escolas estudam medidas e estão se adequando para volta ás aulas em Novo Progresso.

