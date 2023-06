Flamengo goleia Aucas e avança às oitavas da Libertadores como segundo colocado

O Flamengo goleou por 4 a 0 o Aucas-EQU, nesta quarta-feira, no Maracanã, e avançou às oitavas da Copa Libertadores. Com o resultado, os rubro-negros terminaram na segunda colocação do grupo A, com 11 pontos. O líder foi o Racing-ARG, que venceu o Ñublense-CHI, também por 4 a 0. Já o os equatorianos se despedem da competição na lanterna.

O Flamengo não teve dificuldade na partida. Tanto que encaminhou a vitória no primeiro tempo, com gols de Pedro, Léo Pereira e Bruno Henrique. Na etapa final, os rubro-negros ampliaram com Victor Hugo.

A equipe de Sampaoli retorna a campo neste sábado, quando enfrenta o Fortaleza, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Já na Libertadores, aguarda o sorteio da próxima fase, que será realizado no dia 5 de julho, na sede da Conmebol, no Paraguai.

O jogo – O Flamengo começou melhor e perdeu chance incrível de abrir o placar aos três minutos. Em avanço rápido, Bruno Henrique foi lançado, entrou na área, driblou o goleiro, mas mandou na rede pelo lado de fora. Aos oito, os rubro-negros marcaram no Maracanã. Wesley chutou, o goleiro deu rebote e Pedro chutou para o gol. A bola ainda desviou na zaga para atrapalhar Galíndez.

O gol não mudou o panorama da partida. O Rubro-negro continuou tendo o domínio e quase ampliou com Arrascaeta. O uruguaio recebeu passe na área, mas parou em defesa de Galíndez. Os cariocas seguiram criando boas chances e chegaram ao segundo aos 29 minutos. Léo Pereira aproveitou escanteio e cabeceou sozinho para a rede.

Somente aos 37 minutos, o Aucas assustou em cobrança de falta de Otero. No entanto, o Flamengo permaneceu tendo o controle da partida. Tanto que aos 41, os rubro-negros ampliaram com Bruno Henrique. O atacante recebeu passe na área e finalizou sem chance para Galíndez. Assim, os donos da casa foram com grande vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Aucas até tentou buscar o ataque, mas viu o Flamengo ampliar aos oito minutos, em um contra-ataque. Victor Hugo recebeu passe na área e mandou para a rede.

Com a goleada consolidada, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mesmo assim, os rubro-negros ainda chegavam com facilidade ao ataque. O Aucas só incomodou uma vez, com Otero.

O panorama da partida continuou o mesmo nos minutos finais. O Flamengo apenas administrou o resultado para sair de campo com mais uma vitória na Libertadores.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/09:01:34

