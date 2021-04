São Paulo bate Santo André e mantém invencibilidade pós-paralisação

O São Paulo conquistou nesta sexta-feira sua sexta vitória consecutiva na atual temporada. Recebendo o Santo André no estádio do Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o time comandado por Hernán Crespo teve mais uma atuação convincente e fez o dever de casa, saindo de campo com o triunfo por 2 a 0, gols de Rojas e Vitor Bueno.

Com o gol marcado, Rojas se juntou a Pablo como artilheiro do São Paulo na atual temporada. Após ficar mais de dois anos fora dos gramados por causa de duas graves lesões, o atacante equatoriano já soma três tentos na atual temporada e vem sendo uma peça importante do elenco, agregando principalmente na chamada “equipe alternativa”.

Dono da melhor campanha e do melhor ataque do Campeonato Paulista. o Tricolor volta a entrar em campo pela competição no domingo, contra o Ituano, em Itu, às 22h15 (de Brasília). O Santo André, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória, encara o Guarani, segunda-feira, em casa.

O jogo – O São Paulo entrou ligado e disposto a manter a boa sequência desde a retomada das competições. Logo aos oito minutos, o time comandado por Hernán Crespo abriu o placar com Joao Rojas. O atacante equatoriano conseguiu interceptar o passe da zaga do Santo André, saiu em velocidade, invadiu a área e bateu com categoria, no cantinho, para colocar o Tricolor em vantagem.

Embalado, o São Paulo por pouco não ampliou seis minutos depois. Rodrigo Nestor enfiou para Vitor Bueno, que, dentro da área, bateu forte, mas o goleiro Fernando Henrique espalmou para fora.

Apesar de ter sofrido o gol cedo, o Santo André manteve a consistência defensiva e não deu muitas brechas para o São Paulo chegar ao seu gol ao longo do primeiro tempo. Apostando no contra-ataque, os visitantes quase empataram aos 37 minutos, quando Ramon recebeu dentro da área e bateu forte na saída de Tiago Volpi, que conseguiu fechar o ângulo e fazer a defesa.

Antes de as equipes irem para o intervalo o São Paulo ainda teve a chance derradeira de ficar mais confortável na partida. Vitor Bueno roubou a bola da defesa do Santo André já na entrada da área, e a bola sobrou para Reinaldo. O lateral-esquerdo decidiu experimentar, batendo forte, cruzado, mas mandou para fora.

Se aos oito minutos do primeiro tempo Rojas abriu o placar, aos oito minutos do segundo tempo foi a vez de Vitor Bueno balançar as redes. Daniel Alves deu um belo passe em profundidade para o camisa 12 tricolor sair cara a cara com o goleiro e bater com categoria.

Mantendo a marcação no campo de ataque, o São Paulo não deixava o Santo André jogar e passou a ameaçar ainda mais. Aos 11 minutos, Luciano foi derrubado na entrada da área, e o árbitro marcou falta. O próprio atacante foi para a cobrança, mas carimbou a barreira, desperdiçando grande oportunidade.

A noite parecia não ser mesmo de Luciano. Um pouco depois, o São Paulo invadiu a área do Santo André trocando passes rápidos, de primeira, e a bola sobrou para Luciano, que bateu firme, mas mandou por cima do gol.

O Santo André, por sua vez, até tentou ao menos descontar na reta final de jogo. Primeiro com Caio Rangel, que bateu forte, de fora da área, obrigando Tiago Volpi a fazer grande defesa. Depois, aos 41, foi a vez de o goleiro são-paulino bloquear o arremate de Bruno Santos, garantindo o triunfo por 2 a 0, o sexto consecutivo do São Paulo após a paralisação do Campeonato Paulista.

Fonte:Gazeta Esportiva

