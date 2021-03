Meteorologia aponta continuidade de chuva e temporais para Novo Progresso e região sudoeste

As instabilidades voltam a ganhar força no Pará, especialmente em Novo Progresso e na região sudoeste do estado durante todo mês de março.

Dados meteorológico mostram a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), mantêm as instabilidades e chuvas continuam com intensidade na região. São esperados volumes de chuva significativos e temporais isolados na região sudoeste do estado. Juntamente com o forte calor e as instabilidades de altitude, continuam favorecendo o levantamento de ar e consequentemente a formação de temporais em praticamente toda a região norte do país.

Além do que, os temporais mais fortes ficarão no estado do PA, em especial nas regiões próximas à Tomé-Açu no nordeste do estado, e na grande região de Novo Progresso, ao sudoeste do estado. Nessas localidades, as pancadas de chuva podem ser fortes, em um curto período de tempo, e no decorrer do dia provocar acumulados na ordem dos 50 mm localmente. Nas demais localidades da região norte, o padrão será de temporais mais isolados, mas que poderão ser localmente fortes.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

