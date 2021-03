Polícia investiga morte de quatro pessoas encontradas em um carro no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta noite de quarta-feira (24), o Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícias Científicas do Pará foi acionado para providenciar a remoção de quatro corpos encontrados dentro de um carro no município de Moju. Informações sobre o caso são levantadas, a fim de se saber como o fato transcorreu.

