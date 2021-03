Pará registra 10 mil mortes de Covid-19; estado confirma 406.050 casos

Colapso, O sistema funerário da capital já tem corpos amontoados pelo chão do Instituto Médico Legal (IML) e longa fila de carros funerários, Enquanto isso, cerca de 400 covas são abertas em um cemitério particular no bairro do Tapanã, periferia da cidade de Belém, para o enterro de pessoas que morreram em consequência da Covid -19. — Foto: RAIMUNDO PACCÓ/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Sespa confirmou mais 40 mortes provocadas pela pandemia, além de 2.697 novos casos da doença.

O Pará registrou, nesta quarta (24), dez mil mortes por complicações da Covid-19.

O boletim da Secretaria de Saúde Pública confirma mais 72 óbitos provocadas pelo novo coronavírus, além de 2.810 novos infectados. O estado agora registra 406.050 casos da doença.

De acordo com o boletim, foram registrados 465 novos casos e 29 óbitos nos últimos sete dias, além de 2.232 casos e 11 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará possui, até então, 377.069 recuperados, 69.322 casos descartados e 879 casos em análise.

Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 78,82% dos leitos clínicos e 85,01% das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.

A Sespa informou que foram realizados 613.251 testes rápidos e 178.417 testes de PCR para Covid-19.

Por:G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...