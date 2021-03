Moradores de Vicinal se reúnem para consertar estrada por conta própria e reclamam de abandono da Prefeitura em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Nota a prefeitura divulgou nas redes sociais que é conhecedora sobre as condições precárias nas linhas rurais em razão das chuvas, que dificultam o tráfego na região, que quando estiar as maquinas entrarão em serviços para melhorias.

Os moradores da região se mobilizam todo ano para restaurar a estrada antes do período chuvoso. “Todo ano a gente paga óleo diesel e hora de máquina, em parceria com a prefeitura para poder arrumar a estrada. Agora a justificativa é a chuva para que as máquinas da prefeitura não entre aqui. A gente paga máquina particular”, e a chuva não impede, afirma um morador.

Após consertarem trecho de uma vicinal por conta própria para evitar atoleiros e conseguirem escoar a produção, moradores que vivem na zona rural de Novo Progresso, estão se queixando abandono da prefeitura para restaurar as vicinais do município.

Vicinal Sanches, no município de Novo Progresso, está em péssimas condições – Foto: via WhatsApp

