Micro-ônibus pega fogo na rodoviária de Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, evitando maiores prejuízos. O veículo é relativamente novo e possui valor estimado em mais de meio milhão de reais. (Com informações do Portal Giro).

Segundo informações, o micro-ônibus iria embarcar com destino a Marabá. Suspeita-se que o incêndio tenha começado na caixa de direção do veículo.

You May Also Like