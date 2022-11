Governador Helder Barbalho visita prefeito Valmir Climaco que recupera de AVC no hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Após ser internado e transferido de Uti aérea as presas no último dia 10 de novembro de 2022, para Hospital em Manaus, o estado de saúde do prefeito ficou no anonimato. (Foto:Instagram)

Dias após a imprensa divulgou que o estado de saúde o prefeito era grave, com sério risco e estava entubado, a família negou e a ASCOM da prefeitura divulgou nota.

Nota da Ascom – “De acordo com o comunicado da Assessoria de Comunicação da Prefeitura (ASCOM), divulgado no último dia 10 de novembro, o prefeito apresentou descontrole na pressão arterial e precisou se ausentar do município por recomendação médica”.

Nesta segunda-feira (21), o vereador e ex secretário de saúde, Iamax Prado, confirmou que o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, está em tratamento de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A confirmação veio após Valmir Climaco aparecer em uma foto com visível alteração na face, ainda no hospital, recebendo a visita do governador do Pará, Helder Barbalho. A imagem foi compartilhada nas redes sociais, levantando uma série de questionamentos por parte da população sobre o verdadeiro estado de saúde do prefeito. (com informações do Giro Portal)

A visita do Governador Helder Barbalho (MDB), ao prefeito Valmi Climaco (MDB), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, foi postada nas redes.

No canal do numtemnoticias no Instagram foi divulgado a foto com o governador e família visitando o prefeito aliado.

No canal houve o seguinte comentário.

O prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco, tem passado por um sensível momento relacionado à sua saúde. Após ser transferido da região em busca de um melhor tratamento, o prefeito foi internado em um dos mais famosos hospitais do país que fica no estado de São Paulo.

O local de internação é um centro de referência em medicina que tem por característica ser bastante caro, além de ser conhecido por hospitalizar políticos e celebridades nacionais como Chiquinho Scarpa, Dilma Rousseff, Dinho Ouro Preto, Geraldo Alckmin, José Alencar, José Sarney, Naomi Campbell, Paulo Maluf, Romeu Tuma e Sabrina Sato.

Para se ter uma ideia, a diária deste centro de saúde pode chegar ao valor de R$20 mil, como o caso de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) a depender de qual tratamento esteja sendo aplicado ao paciente.

