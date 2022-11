PRF prende 11 acusados de atentados nas rodovias e mais de 50 são investigados em Mato Grosso

Eles atearam fogo em caminhões, incendiaram uma base da Rota Oeste em Lucas e o grupo tentou até derrubar ponte (Foto:Redes sociais).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, na noite desta segunda feira (21), que, até o momento, 11 pessoas foram presas acusadas de envolvimento em diversos atentados ocorridos nos últimos dias em rodovias de Mato Grosso. Segundo o superintendente do órgão no Estado, inspetor Francisco Élcio, mais de 50 suspeitos também foram identificados e estão sob investigação.

“Estamos trabalhando arduamente. Hoje, saímos de uma reunião em que o governador, junto com todas as forças de segurança, assumiu um pacto para restabelecer a ordem e o direito de ir e vir. Ninguém está acima da lei, vamos restabelecer a ordem e o direito de ir e vir em Mato Grosso. Todas as medidas serão tomadas, seja operacional, administrativa ou jurídica”, afirmou.

Segundo Élcio, entre os manifestantes que bloqueiam as rodovias desde a semana passada estão alguns grupos criminosos. “O modo de atuação usado atualmente pelos manifestantes é diferente do que acontecia anteriormente. Hoje há o núcleo central e os núcleos acessórios. Nos acessórios estão pessoas cometendo crimes, dentre eles ameaça e até possibilidade de homicídio”, comentou.

Élcio citou ainda os diversos atentados que foram cometidos pelos criminosos nos últimos dias, como o incêndio a uma base da concessionária que administra a BR-163, no último sábado, em Lucas, e o incêndio de dois caminhões, esta manhã, entre Sinop e Itaúba. Além disso, revelou que, no último sábado, a PRF foi acionada para verificar uma suposta depredação da BR-174.

Ao chegar no local, porém, a equipe constatou a existência de furos no cimento asfáltico da via, em que estavam inseridos artefatos análogos a explosivos.

Outro atentado citado por Élcio foi a tentativa de derrubar a ponte da BR-158, por meio de cortes na estrutura. “Fizemos prisões, encaminhamentos e se consolida um apoio incondicional do Estado, de forma que o planejamento será feito de forma integrada.

Precisamos que todos trabalhem, pois as manifestações estão também nos centros urbanos. Devemos trabalhar a nível federal, estadual e municipal. Temos compromisso com a impessoalidade, somos uma polícia de estado agindo diuturnamente”, afirmou.

Há pouco, o delegado Gustavo Vasquez, da Polícia Federal, detalhou que os dois homens presos, esta tarde, pela Força Tática da Polícia Militar, acusados de atacar caminhoneiros em Sinop para danificar carretas e bloquear a BR-163, permaneceram em silêncio durante o interrogatório.

Os dois foram encaminhados ao presídio Ferrugem e vão passar por audiência de custódia que “vai decidir se eles responderão processo em liberdade ou permanecem presos”. O delegado declarou que um dos suspeitos tem “passagem por crime contra a vida”.

A PF ainda vai ouvir depoimentos das vítimas. O delegado declarou que não é possível constatar, até agora, se os dois teriam alguma ligação com ataques que ocorreram na base do SAU, da concessionária da 163 em Lucas do Rio Verde, sábado à noite, e hoje em uma carreta e caminhão destruídos pelo fogo em ataque intencional entre Sinop e Itaúba.

“Foram lavradas as prisões em flagrante dessas pessoas e ainda não temos muitas informações e ainda é muito iniciante para falar que tem alguma relação. Por enquanto não dá para afirmar “, afirmou.

