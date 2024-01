Preços dos combustíveis começam 2024 próximos à paridade internacional, segundo associação

Cenário global e câmbio estabilizado contribuíram para a estabilização dos preços no mercado interno.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgou nesta terça-feira (2) que, ao iniciar o ano de 2024, os valores da gasolina e do diesel no Brasil se aproximam da paridade com o mercado internacional. Contudo, a Abicom destaca que as oportunidades de importação se concentram principalmente na gasolina, que permanece sem reajuste nas refinarias da Petrobras há 74 dias, com preço apenas 1% superior ao praticado no Golfo do México, referência para os importadores brasileiros. O diesel está defasado.

O cenário global, com o preço do petróleo em torno de US$ 77 o barril e o câmbio estabilizado em aproximadamente R$ 4,8, contribui para a estabilização dos preços no mercado interno, conforme observa a Abicom.

No caso do diesel, embora a Petrobras tenha reduzido seu preço duas vezes em dezembro, as possibilidades de importação encontram-se limitadas. A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, única unidade de refino privada significativa, também promoveu uma redução de R$ 0,10 por litro no preço do diesel no último dia útil do ano passado.

Em 2023, Petrobras reduziu em 22,5% o preço do diesel

O valor do diesel nas refinarias da Petrobras está atualmente 2% abaixo do praticado no Golfo do México, e 1% inferior na média das refinarias brasileiras. Ao longo do ano anterior, a estatal promoveu uma redução expressiva de 22,5% no preço do diesel, sendo a última queda de 7,9%, equivalente a R$ 0,30 por litro, ocorrida na semana passada. Em dezembro, a Petrobras já havia reduzido o preço do diesel em R$ 0,27 por litro.

Desde maio, a Petrobras abandonou a política de paridade com a importação (PPI) e adotou uma abordagem comercial baseada no custo alternativo do cliente, priorizando esse valor na precificação, juntamente com o valor marginal para a Petrobras. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, destaca que essa nova estratégia proporcionou maior previsibilidade ao mercado, mantendo, ao mesmo tempo, a lucratividade da companhia.

