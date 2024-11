Milhares de pequenos devotos participam do Círio das Crianças em Santarém, demonstrando fé em N. Sra. da Conceição

Círio das Crianças de Nossa Senhora da Conceição — Foto: Gleilson Nascimento/g1

O percurso foi marcado pela alegria das crianças, que soltaram balões nas cores azul e branco, embaladas pelo hino de Nossa Senhora.

Na manhã deste domingo (17), centenas de pequenos devotos , acompanhadas por seus familiares, participaram do Círio das Crianças em Santarém, oeste do Pará. O evento, que faz parte das festividades em honra a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município, reuniu fiéis em uma celebração especial para o público infantil, reforçando a devoção e a fé católica na região.

A programação iniciou com uma missa campal, celebrada por Dom Irineu Romam, Arcebispo de Santarém, na praça em frente à Igreja do Santíssimo Sacramento, no bairro Santíssimo. A celebração, voltada especialmente para as crianças, destacou a importância da obediência aos pais e aos mandamentos de Deus, mensagem que foi ressaltada por Dom Irineu em sua homilia. Durante a missa, o coral infantil da Igreja do Santíssimo encantou os presentes com os cânticos litúrgicos, criando um momento de emoção e espiritualidade.

Para garantir a segurança dos participantes, equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanharam a procissão, que contou ainda com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT).

Às 8 horas, após o término da missa, teve início a procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. O percurso foi marcado pela alegria das crianças, que soltaram balões nas cores azul e branco, embaladas pelo hino de Nossa Senhora. As crianças tiveram a oportunidade de empurrar a corda, que simboliza proteção e fé para muitos devotos. Participar dessa tradição é considerado por muitos um ato de devoção e um gesto de agradecimento pelas bênçãos recebidas.

Famílias de devotos de Nossa Senhora se mobilizaram ao longo do trajeto, oferecendo pipoca, água e lanches para as crianças, em um gesto de solidariedade e acolhimento.

Entre os participantes, o casal Luan Alho e Paloma Machado trouxe os dois filhos, Davi Lucas, de 6 anos, e o pequeno Levi Gabriel, de 2 anos. Nascido prematuramente, Levi enfrentou complicações sérias, como pneumonia e anemia grave. Paloma compartilhou sua experiência de fé, contando que, em um momento de desespero, pediu a intercessão de Nossa Senhora pela vida do filho.

“Graças a Maria, meu filho foi curado”, relatou emocionada.

Este é o segundo ano em que a família participa do Círio das Crianças como forma de cumprir a promessa feita em agradecimento pela recuperação do menino.

A procissão seguiu em clima de devoção e alegria até a Igreja Matriz, onde foi finalizada com uma bênção especial para todas as crianças e seus familiares.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:50:37

