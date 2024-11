Polícia apreende 10 galos usados em rinhas dentro de fazenda no Marajó

Galos e itens encontrados na área foram apreendidos pelos policiais. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Com um dos suspeitos foram encontrados medicamentos, seringas, agulhas, um facão e bicos de aço — materiais utilizados na preparação dos galos para as disputas.

Uma operação da Polícia Militar (PM) em Salvaterra, no arquipélago paraense do Marajó, encontrou 10 galos que eram usados em rinhas dentro de uma fazenda.

A ação ocorreu neste domingo (17). De acordo com os agentes, denúncias anônimas relataram que um grupo promovia brigas entre os animais no local. Ao chegarem à fazenda em uma viatura, os policiais avistaram a aglomeração de pessoas, que correram para uma área de mata na tentativa de fugirem.

Segundo a polícia, um dos suspeitos foi alcançado e, com ele, foram encontrados medicamentos, seringas, agulhas, um facão e bicos de aço — materiais utilizados na preparação dos galos para as disputas.

Em depoimento, o homem detido indicou nomes de outros suspeitos de envolvimento na organização das rinhas. Já os galos, de acordo com os militares, foram encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente de Salvaterra, onde estão sob cuidados.

A polícia segue nas investigações do caso para identificar e localizar outros envolvidos.

