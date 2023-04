Militar do Exército é preso suspeito de matar duas mulheres em bar no Pará

Preso é suspeito de matar duas mulheres a tiros dentro de bar em Marabá há 1 ano — Foto: TV Liberal/Reprodução

Preso é investigado por atirar nas duas mulheres e também por ferir dois homens há 1 ano em Marabá. Homem foi entregue pela Polícia Civil ao Exército, mediante custódia.

Um militar do Exército foi preso temporariamente suspeito de matar duas mulheres e tentar matar dois homens em Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Civil confirmou no sábado (1º) a prisão do suspeito.

Gleidy Aguiar e Leiane Gomes foram assassinadas a tiros dentro de um bar em 3 de abril de 2022. O suspeito seria sargento da reserva remunerada do Exército.

Após cumprir mandado de prisão temporária na sexta-feira (31), a Polícia Civil entregou o preso ao Exército sob custódia, onde ficará à disposição da Justiça. O g1 procurou o Exército que não se manifestou sobre a prisão até o início da tarde deste domingo (3).

Armas foram apreendidas na casa de militar do Exército suspeito de matar duas mulheres no Pará — Foto: Polícia Civil/Reprodução

Armas foram apreendidas na casa de militar do Exército suspeito de matar duas mulheres no Pará — Foto: Polícia Civil/Reprodução

Três armas, carregadores e munições foram apreendidas na casa do investigado. Segundo a polícia, as armas são legais e registradas. Elas devem ser periciadas, assim como dois celulares também apreendidos. A expectativa é que o resultado da perícia ajude na conclusão do inquérito, em até 30 dias.

Gleidy e Leiane estavam em um bar no Bairro Araguaia, no distrito de Nova Marabá, quando foram mortas, há 1 ano. Segundo testemunhas, o suspeito teria teria chegado embriagado ao bar e conversado por um tempo com as duas mulheres.

Após uma discussão, ele teria sacado a arma e atirado nas vítimas. As duas mulheres morreram. Os disparos também atingiram dois homens, que foram socorridos e levados ao hospital. Não foi informada suspeita de motivação do crime e se o suspeito conhecia as vítimas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 03/04/2023/08:51:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...