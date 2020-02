Militar vitima de acidente na Br 163 é transferido para Belém

Militar foi socorrido por aeronave da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e levado pelo SAMU até hospital Municípal de Novo Progresso.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

O Coronel Carlos Octávio Krawutschke Cardoso, integrante do veiculo que sofreu acidente com mais quatro militares que seriam condecorados por Bolsonaro na inauguração da rodovia BR 163 Pará foi transferido para Hospital em Belém.

A informação partiu do presidente Jair Bolsonaro que anunciou o acidente no evento, “infelizmente cinco militares que seriam condecorados aqui nesta data sofreram acidente na rodovia – quatro deles sofreram escoriações estão bem, o coronel Carlos foi mais grave e esta sendo transferido neste momento para Belém, é Deus no comando, vai dar tudo certo, disse”.

Os militares que seriam condecorados pelo presidente Jair Bolsonaro durante a solenidade de inauguração da BR-163, sofreram acidente por volta das 7h30mn(Horário local). Uma aeronave da Secretaria de segurança Publica do estado do Pará socorreu as vitimas até hospital de Novo Progresso. O veiculo do exercito saiu de Santarém , seguia para inauguração da rodovia BR 163 e acabou colidindo com uma carreta na própria rodovia que foi inaugurada na tarde desta sexta-feira(14). O estado de Saúde do Militar não foi divulgado!

Na solenidade foi homenageado militares de variadas patentes, desde soldados até o comandante.



