Ministério da Saúde prorroga inscrições no Programa Mais Médicos

Problemas no site prejudicaram inscrições: antes do pique, 106 vagas restavam

De acordo com o Ministério da Saúde, picos de instabilidade do site do Programa Mais Médicos levou o órgão a prorrogar as inscrições no programa, que encerrava na sexta-feira, 14. O problema teria sido causado pelo grande número de acessos. “O que pode ter ocasionado dificuldades no momento da inscrição”, afirmou o ministério. As 106 vagas não preenchidas em 29 localidades brasileiras, entre elas 24 para o estado do Pará, ainda estão abertas, segundo informou o órgão federal.

“Essas 106 vagas devem se juntar às demais que surgirem, devido à desistência de profissionais”. Porém, ainda segundo o ministério, esse número será informado somente quando o órgão fizer o balanço final das inscrições, o que ainda não tem data prevista.

Segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, às 10h desta segunda-feira (17), 10.205 profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição de participação no Mais Médicos. Eles podiam enviar a documentação ao ministério até domingo (16). Assim, estarem aptos para validação da inscrição no Programa.

No entanto, o Ministério da Saúde explicou que o processo não precisa ser complementado no mesmo dia. “O médico que iniciar o processo tem até 24 horas para finalizar o envio da documentação para validação da inscrição. Ao todo, são 17 documentos, entre eles, o reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação”, afirmou.

Além disso, às 10h desta segunda-feira (17), 5.935 profissionais com registro (CRM) no Brasil compareceram ou iniciaram as atividades nas localidades. Com o novo cronograma, esses profissionais têm até esta terça-feira (18) para apresentação nas cidades selecionadas e o começo da atuação deve ser estabelecido junto ao gestor local.

PARÁ

Das 106 vagas que ainda estão com inscrições abertas em 29 localidades brasileiras, 24 delas são para o estado do Pará voltadas aos municípios de Cumaru do Norte, Distrito Indígena (Dsei) Guamá-Tocantins, Dsei Tapajós, Gurupá, Pacajá, São Sebastião da Boa Vista e Terra Santa.

Não havia interessados para Cumaru do Norte, que ofertava três vagas e somente uma foi preenchida; para o Dsei Guamá-Tocantins, que contava com nove vagas e uma foi escolhida e o Dsei Tapajós com seis disponíveis e apenas uma preenchida.

Além deles, Gurupá teve uma vaga selecionada para três ofertadas; Pacajá contava com sete vagas e preencheu cinco; São Sebastião da Boa Vista somente uma das cinco vagas foi selecionada e em Terra Santa, que ofertava uma vaga, ainda assim, não foi escolhida pelos médicos.

Etapas do programa com novo cronograma:

Até 16/12 -Inscrição dos médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior

Até 18/12 – Apresentação dos médicos com CRM Brasil nos municípios

De 20/12 a 21/12 – Médicos CRM Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis

De 27/12 a 28/12 – Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis

De 3/1 a 4/1/19 – Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis.

MAIS MÉDICOS

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos ampliou a assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 vagas em mais de 4 mil municípios e 34 Dseis, levando assistência para cerca de 63 milhões de brasileiros.

