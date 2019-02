Ministério Público denuncia acusado de esquartejar cabeleireiro

Vítima teve os órgãos genitais dilacerados, um dos olhos arrancados e foi quase decapitada

A promotora de Justiça de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e Tribunal do Júri de Ananindeua, Lizete de Lima Nascimento, ofereceu nesta terça-feira (01), denúncia contra Marcelo José Souza Sacramento, por homicídio duplamente qualificado, destruição e ocultação de parte do corpo, além de furto de bens do cabeleireiro Akio Willy Costa Cruz.

O crime ocorreu no dia 18 de julho no bairro das Águas Brancas, em Ananindeua. A cabeleireiro estaria alcoolizado e teria convidado os acusados para irem até a sua casa. No local os acusados atacaram a vítima com uma faca. Akio Willy Costa Cruz teve os órgãos genitais dilacerados, um dos olhos arrancados e foi quase decapitado.

Antes de fugir, os acusados levaram uma mochila com vários objetos pessoais da vítima, além de um botijão de gás, porém os objetos foram abandonados durante a fuga.

Ao ser preso tentando fugir para o interior do estado, Marcelo confessou ter matado Akio e informou que não estava arrependido.

Na denúncia, a promotora requer a citação de Marcelo José Souza Sacramento, sob pena de revelia e, desde logo, a designação prévia de audiência de instrução, inclusive para interrogatório e qualificação do acusado, com local, dia e hora, e ainda a notificação das testemunhas para serem qualificadas e ouvidas em juízo.

Acompanhando o caso desde a Audiência de Custódia, a promotora Lizete Nascimento se manifestou, naquela oportunidade, pela manutenção da prisão preventiva diante a gravidade do crime praticado, tendo a manifestação sido acatada pela juíza Janaina Lins, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

