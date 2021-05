Ministério Público reúne informações fundiárias do Pará

(Foto:Reprodução) – A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a UFPA

O Ministério Público do Pará (MPPA) instalou nesta semana em sua base de dados o Sistema Integrado de Informações Fundiárias do Pará (SIG Fundiário –PA).

A plataforma armazena informações documentais e espaciais dos diferentes imóveis do Estado e também permite a visualização fundiária das localidades, sendo um instrumento de relevância para a atuação dos promotores de Justiça agrários, conforme explica o Ministério Público.

“A utilização do sistema é uma das metas do Projeto Gestão de Conflitos Territoriais e Rurais, coordenado pelo Centro de Apoio operacional Cível e financiado pela Fundação Ford. Um dos objetivos do SIG Fundiário é a modernização da gestão fundiária, agrária e ambiental, na 1ª e 2ª Regiões Agrárias do estado do Pará, que tem sede em Castanhal e Santarém, respectivamente”, informa o órgão.

O Ministério Público do Estado do Pará vem desenvolvendo o Sistema de Informações Geográficas Fundiárias – SIGF desde 2013, conjuntamente com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O MPPA afirma que tem atuado como articulador institucional dos agentes envolvidos direta e indiretamente “com a integração dos dados agrários e fundiários, como também na concepção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do referido sistema, além de ser co-titular do software”.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...