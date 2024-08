Motorista de carreta avança preferencial e colide frontalmente com outra carreta no PA

Foto: Portal Giro | O grave acidente ocorreu na noite de domingo (4), por volta das 21h30, na descida da Serra do Curuá, na altura do km 105. Segundo informações, a carreta seguia em direção a Mato Grosso quando a colisão ocorreu. Apenas danos materiais e ferimentos leves foram registrados.

Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado no Pará na noite de domingo (4) por volta das 21h30, na descida da Serra do Curuá, na altura do km 105. Segundo informações. o motorista Erivelton Lira, conduzindo uma carreta da empresa Merlin, placa RXX3A45, cor branca, invadiu a preferencial e colidiu frontalmente com outra carreta que seguia no sentido MT/PA.

Erivelton Lira sofreu algumas escoriações na perna direita. A ambulância da Via Brasil chegou rapidamente ao local com a equipe médica, que atendeu a vítima. Segundo a médica, Erivelton está lúcido e não corre risco de vida. Ele foi encaminhado para o Hospital de Castelo de Sonhos para um atendimento mais detalhado.

O outro motorista envolvido, Rafael Losmila da Silva, da empresa Radasa, RG 23839338 SSP MT, dirigia a carreta de placa RRQ8H06, seguindo no sentido PA/MT. Rafael relatou que seu veículo sofreu apenas danos materiais.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/08:35:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Ascom MCom

Curtir isso: Curtir Carregando...