Mulher morre em acidente com carreta que dirigia na serra do Curuá,na rodovia BR 163 no PA-Vídeo

Carro da vítima ficou com a frente destruída — Foto:Reprodução WhatsApp – Dois acidentes envolvendo caminhão carregados com soja é registrado na rodovia BR 163 no Pará neste fim de semana.

Uma mulher (não identificada) morreu em acidente na tarde deste sábado (05) , na BR-163, na serra do Curuá, próximo a Cachoeira da Serra.

Conforme informação, ela dirigia a carreta e pode ter perdido o controle, saiu da pista e tombou, o corpo da motorista ficou preso na cabine do veículo, a condutora morreu no local.

Com o impacto, acarreta tombou na vegetação às margens da rodovia. A carreta da empresa “RODO VIVA” placa QCY 0013 da cidade de Sorriso (MT), teve cabine destruída, a carga esparramou e quando socorro chegou, a motorista estava sem vida, presa às ferragens. A mulher morreu no local do acidente.

Outro Acidente

Um acidente envolvendo dois caminhões no trecho entre a cidade do Trairão e km 30 , foi registrado na manhã desta sábado (06) na rodovia BR 163 no PA.

De acordo com informação do motorista “Eliazer Rodrigues”, que provocou o acidente, ele não lembra, não sabe se cochilou, foi tudo muito rápido, só ouvi a buzina do rapaz, por pouco não colidiu de frente, disse Rodrigues em áudio enviado no WhatsApp.

Os motoristas das carretas não tiveram ferimentos graves.

