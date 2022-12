Ministério que trata da reforma agrária irá voltar, mas com outro nome

(Foto:Rafaela Felicciano/Metrópoles) –As tratativas no CCBB apontam que Lula deverá recriar o ministério da reforma agrária. Mas o Grupo de Trabalho da transição que trata desse tema decidiu que a nova pasta deve vir com novo nome e não mais com o antigo, que era Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Dada às novas atribuições que a pasta deve assumir.

A nova denominação deverá ser Ministério da Terra e da Agricultura Familiar, é o desejo do coordenador do GT, o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC).

“É bem por aí, um nome mais abrangente” – disse Uczai ao blog.

Mas não é unanimidade na bancada agrária do PT. O deputado Marcon (RS) entende que deveria voltar como Ministério do Desenvolvimento Agrário.

“Deveria manter o nome que o pessoal já conhece e que deu certo” – diz Marcon.

Outra decisão do GT é incorporar na nova pasta duas áreas que hoje estão com o Ministério da Agricultura: o Incra – que trata da destinação de terras à reforma agrária – e a Conab, órgão responsável pelo estoque e distribuição de alimentos.

“Vamos precisar da Conab e das Ceasas para produzir alimentos. A PEC do Bolsa Família vai injetar R$ 175 bilhões, as pessoas terão recursos para comprar alimentos, mas há risco de faltar comida” – disse Uczai.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/12/2022/07:05:53 com informações Metropoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...