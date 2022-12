Carreta carregada com vodka e cachaça é apreendida no Pará

Carga de mais de seis mil caixas de vodka e cachaça foi apreendida na fronteira do Pará com Tocantins – (Foto| Divulgação/Sefa)

Caminhão foi abordado por agentes de fiscalização fazendária na região de Carajás, na fronteira com o estado do Tocantins. Carga está avaliada em mais de 323 mil reais.

Considerado o principal modal de circulação de mercadorias no Brasil, o transporte rodoviário de cargas desloca bilhões em produtos pelas estradas e rodovias do país. No entanto, um ponto importante de atenção na hora de levar mercadorias em caminhões e carretas diz respeito ao pagamento de impostos estaduais obrigatórios que incidem no deslocamento e comercialização legal destes produtos.

Neste sábado (3), fiscais de receitas da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade fazendária de Carajás, fronteira com o Tocantins, sudeste do Estado, apreenderam 6.376 caixas de vodka e cachaça que estavam sem nota fiscal, avaliadas em R$ 323.168,00.

O veículo saiu de Pirassununga, no estado de São Paulo, com destino informado na nota fiscal no estado de Roraima. A carreta bi-trem foi retida no posto fiscal de Jarbas Passarinho, unidade de Carajás no km 120 da Rodovia Transamazônica, a 130 km de Marabá.

“Após o início de fiscalização verificamos as informações sobre veículo e nota fiscal no sistema da Sefa. Os servidores descobriram que a empresa em Roraima estava suspensa, ou seja, não poderia receber mercadorias, e o real destino seria Belém. Estavam tentando burlar o pagamento do imposto antecipado sobre a bebida quente, como é chamada a bebida não fermentada. Com isso a nota foi considerada inidônea e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 201.026,01, referente ao ICMS e multa fiscal”, informou o coordenador da unidade de Carajás, Gustavo Bozola.

A mercadoria segue apreendida à espera do recolhimento do imposto.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/12/2022/07:05:53 com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...