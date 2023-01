Ministra Marina Silva anuncia secretaria em parceria com Ministério das Cidades

Ministra também anunciou a criação da Secretaria de Bioeconomia durante cerimônia de transmissão de cargo em Brasília – (Foto:José Cruz/Agência Brasil).

Após deixar o Ministério do Meio Ambiente em 2008, 15 anos depois a Marina Silva está de volta a uma das pastas mais importantes da Esplanada. A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), na tarde desta quarta-feira (4). Entre as novas medidas anunciadas, está a criação da Secretaria de Gestão Urbana e Qualidade Ambiental, que tratará de medidas atreladas a estes temas, em parceria com o Ministério das Cidades, comandado pelo paraense Jader Filho.

“Também teremos a Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental, pois embora boa parte do patrimônio brasileiro esteja em áreas naturais, é inegável a necessidade de termos políticas ambientais no meio urbano”, disse Marina em discurso de posse do cargo.

Ela também anunciou a criação da Secretaria de Bioeconomia. “O papel dessa nova secretaria, em conjunto com outros órgãos do governo federal, é estimular e valorizar nossos ativos ambientais, gerando renda, emprego e divisas, para fazer juz ao nosso compromisso de acabar com a fome no Brasil”, afirmou.

Esta é a segunda vez que Marina é ministra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A primeira vez foi há 15 anos, entre 2003 e 2008, quando também ficou a frente da pasta ambiental do petista. (Com informações de Daleth Oliveira).

