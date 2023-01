Bandido que assassinou jovem e abandonou corpo nu no MT, é achado morto no Amazonas

(Foto: Reprodução) – O assassino da jovem Robertha Holander, 21, anos, que teve o corpo encontrado na última quarta-feira (28), sem roupas e com perfurações de faca nas costas, em uma mata próxima à MT-418, em Colniza (1.065 km de Cuiabá), foi encontrado morto na cidade de Novo Aripuanã, no Amazonas.

O criminoso foi identificado como Melquesedeque Rodrigues Barboza, de 22 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi visto com a vítima, saindo da conveniência onde ela trabalhava, na madrugada de terça-feira (27).

Investigação

De acordo com a investigação da Delegacia de Colniza, câmeras de segurança mostraram o trajeto em que o suspeito fez, desde e o momento em que pegou Robertha no local em que ela trabalhava e saiu com a vítima. O suspeito estava sem capacete e foi identificado pelas roupas e a motocicleta que conduzia. A vítima também estavam com as mesmas roupas que usava pouco antes na conveniência, onde trabalhava.

Em Novo Aripuanã, o funcionário do hotel em que o suspeito se hospedou foi ouvido pela polícia e declarou que Melquesedeque chegou ao estabelecimento no dia 30 de dezembro, pediu um apartamento e depois perguntou sobre restaurantes e onde era a delegacia da cidade. Conforme o declarante, o suspeito chegou ao hotel bastante assustado e estava com as roupas sujas e molhadas e somente no dia seguinte, o funcionário do hotel ficou sabendo da morte de Melquesedeque.

“A execução do crime está solucionada. Ainda vamos continuar as investigações para entender a motivação do crime e se houve participação de outras pessoas no auxílio ao assassino, de alguma forma. A vítima era uma pessoa bastante conhecida na cidade e o crime chocou a população”, concluiu o delegado Giuliano Bertucini.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/07:34:26

