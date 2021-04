Policiais são xingados e agredidos ao tentarem conter aglomeração em Sinop no MT

Por João Carlos Morandi, TV Centro América 19/04/2021 09h49 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um policial militar de 27 anos foi agredido com empurrões e chutes. Ainda segundo a PM, as pessoas que estavam no local agrediram verbalmente os policiais. Depois que outra viatura chegou ao local, a confusão aumentou.

Quando chegaram ao local, os policiais constataram que havia aglomeração com cerca de 15 pessoas bebendo e um carro com som alto.

