Miss em Roraima morre aos 21 anos durante cirurgia de emergência

“Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, expresso minhas sinceras condolências pela perda trágica e prematura”, disse em trecho.

De acordo com o relato da prima, Vanessa sentiu fortes dores abdominais na noite de terça-feira (3) e procurou atendimento no Pronto Atendimento Cosme e Silva, na zona Oeste da cidade. De lá, foi transferida para o HGR, onde continuou a reclamar de muitas dores. Foi quando, após alguns exames, foi descoberto o tumor próximo ao fígado. Vanessa então passou por um procedimento cirúrgico, mas sofreu hemorragia e não resistiu.

A Secretaria de Saúde, em nota, informou que ela teve um “quadro gravíssimo de hipotensão e hemorragia ocasionada por tumoração abdominal”. De acordo com o comunicado, Vanessa foi encaminhada de forma emergencial para o Centro Cirúrgico do Hospital após passar por avaliação médica.

A Miss Roraima Teen 2016, Vanessa Lays Soares Aguiar, de 21 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4) em Boa Vista, no Hospital Geral de Roraima (HGR), durante uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor do abdômen, próximo ao fígado. As informações são de uma prima da jovem ao portal G1.

