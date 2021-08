Prepare o bolso: Contas de água fica mais cara em 32,2% aos consumidores de Novo Progresso

Desde mês de julho de 2021, passou a entrar em vigor a nova taxa na tarifa de água em Novo Progresso.(Imagem ilustrativa)



Segundo a Companhia Águas de Novo Progresso, o reajuste médio das contas foi aplicado os 32,2%, foi o reajuste anual legal frente ao índice contratual.

Os consumidores já podem preparar para receber a conta com aumento na tarifa em 32,2%.

Comunicado Importante

A Águas de Novo Progresso ressalta que todas as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água praticadas pela concessionária obedecem às regras previstas no Contrato de Concessão estabelecido pelo Município, e leis que estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 8.987/1995 e Lei 11.445/2007, entre outras aplicáveis).

A concessionária destaca ainda que, após solicitação do Prefeito, Gelson Dill, apresentou um estudo para aplicação do reajuste com um menor impacto aos clientes, haja vista o distinto percentual do índice de reajuste contratual. A Águas de Novo Progresso atua de forma transparente e com responsabilidade no município.

Para mais informações, a Águas de Novo Progresso destaca que mantém à disposição o atendimento 24h por meio do telefone 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e celulares ou via WhatsApp (66) 9 9724-2963.

Prefeitura de Novo Progresso

A intenção de reajuste foi enviado (documento) para a prefeitura de Novo Progresso pela empresa Águas de Novo Progresso em 06 de maio de 2021 (Protocolo dia 12), que segue normas contratuais e o reajuste de 32,2%, foi anunciado ainda no início do ano .

O ajuste faz parte da quarta revisão tarifária periódica da companhia, que foi autorizado pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso, conforme documento enviado no dia 12 de maio, pela empresa concessionaria Águas de Novo Progresso. “As normas contratuais trás na “DECIMA QUARTA CLÁUSULA” parágrafo único que passados 30 dias seguintes a solicitação implicara em homologação automática permitindo aplicação imediata do reajuste”.

Prefeito Gelson Dill

O Prefeito Gelson Dill usou das redes sociais para se declarar contra o aumento ainda em junho deste ano, mas o Alcaide não se manifestou com ação que deveria interpor recurso a concessionaria e/ou questionar o contrato juridicamente. O prefeito esqueceu ou deixou para segundo plano, agora o prazo de 30 dias esgotou e o aumento contratual já está em vigor.

Assista o Vídeo de 16 de junho de 2021

Aguas de Novo Progresso

A empresa Águas de Novo Progresso divulgou nota ainda em Junho deste ano, que atua de forma transparente e com responsabilidade no município. Quanto ao reajuste anual das faturas será de 32,2%, nos termos dos indicies contratuais, aprovado pela Prefeitura Municipal e, entrará em vigor no dia 14.07.2021. Águas de Novo Progresso reafirma sua atenção às normas legais e Contrato de Concessão, informando que o reajuste ocorre precedido da publicidade determinada pelo artigo 39, da Lei Federal nº 11.445/2007, informando os usuários, em fatura, com antecedência de 30 dias.

“As normas contratuais trás na DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA parágrafo único que passados 30 dias seguintes a solicitação implicara em homologação automática permitindo aplicação imediata do reajuste”.

Vejam documento

Consumidor sente no bolso

O aposentado José Marcos, de 65 anos, morador do bairro Pires de Lima, acredita que o aumento das taxas não vai impactar na redução do consumo. “O que é gasto é gasto, não há como reduzir. Há muitos anos, a gente vem só economizando, não tem mais o que fazer”, desabafa o consumidor, que alega que terá que vai usar da poupança para conseguir pagar o aumento das tarifas.

