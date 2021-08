Ônibus capota, 3 passageiros morrem e 13 ficam feridos em rodovia de MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente serão investigadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate dos feridos. As pessoas feridas foram encaminhadas para Pronto Socorro de Barra do Garças e hospital de General Carneiro.

O ônibus saiu de Teresina (PI) e iria pra Sinop, Mato Grosso. Segundo PRF, eles estavam indo para trabalhar na região norte do estado. Os passageiros contaram aos agentes da PRF que o motorista foi visto pegando carona e fugindo do local.

