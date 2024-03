Miss Mundo: República Tcheca vence pela 2ª vez e Brasil alcança Top 8; veja

Miss República Tcheca, Krystyna Pyszková, em primeiro desfile como Miss Mundo 2024 – (Imagem: Ricardo Siviero/Endemol/)

Durante o reinado, ela participou em Brasília da homologação da lei brasileira que reconhece os filhos separados pela hanseníase, ocorrida em novembro: “Foi muito emocionante, fui como convidada do presidente Lula”.

Confira o Top 40 em ordem de anúncio: Brasil, Uganda, Ucrânia, Nepal, Martinica, Croácia, Vietnã, Botsuana, Nigéria, Zimbábue, Inglaterra, Líbano, Tunísia, Belize, Canadá, República Dominicana, Peru, Porto Rico, Trindade e Tobago, Camarões, Quênia, Madagascar, Maurício, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, Bélgica, República Tcheca, França, Gibraltar, Itália, Espanha, País de Gales, Austrália, Índia, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia e Turquia.

Confira o Top 12 em ordem de anúncio: Brasil, República Dominicana, Trindade e Tobago (Américas); Botsuana, Maurício, Uganda (África); República Tcheca, Inglaterra, Espanha (Europa); e Austrália, Índia, Líbano (Ásia e Oceania).

Confira o Top 8 em ordem de anúncio: Brasil, Trindade e Tobago (Américas); Botsuana, Uganda (África); República Tcheca, Inglaterra (Europa); Índia, Líbano (Ásia e Oceania).

Brasil ficou de fora do último grupo de finalistas, confira o Top 4 em ordem de anúncio: Trindade e Tobago (Américas e Caribe); Botsuana (África); República Tcheca (Europa); Líbano (Ásia e Oceania).

Ganharam títulos especiais: Brasil, Leticia Frota (Rainha das Américas); Botsuana, Lesego Chombo (Rainha da África); Líbano, Yasmina Zaytoun (Rainha da Ásia); Trindade e Tobago, Aché Abrahams (Rainha do Caribe); Inglaterra, Jessica Gagen (Rainha da Europa); e Austrália, Kristen Wright (Rainha da Oceania).

