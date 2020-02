Mitsubishi L200 Triton comprada em Novo Progresso é presa em Itaituba com motor adulterado

Veículo comprado na cidade de Novo Progresso com motor adulterado é apreendido, em Itaituba. (Foto:Divulgação Portal 24 Horas News)

O motorista informou que comprou o veículo em Novo Progresso em uma loja, porém, faltava fazer a transferência para seu nome.

Conforme publicou na tarde desta terça-feira (18) o Portal de Noticias plantao24horasnews, o veiculo foi parado em ronda de rotina pelos Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (COMTRI).

O veiculo chegou na travessia com balsa , na manhã desta terça-feira (18), por volta das 08h:45 , os agentes solicitaram o apoio do Detran e Polícia Militar para fazer a revista em uma caminhonete modelo Mitsubishi L200 Triton HPE D,de cor branca, ano 2016 de Placa PLA 6381 de Tailândia PA , onde constatou a infração.

Segundo a postagem a adulteração foi encontrada no motor do veículo de Tailândia/Pa, sendo que o motor em uso é de um veículo de CAMAÇARI- BA- O Veículo foi conduzido para o pátio do Detran, o qual passou por uma vistoria e foi constatado que estava com adulteração no motor.

De acordo com informações do agente Jean, após os procedimentos administrativos o veículo será vistoriado pelo IML.

