Modelo de 18 anos desaparece após cair de moto aquática

Com informações do G1

Ainda de acordo com os bombeiros, o piloto da moto aquática fugiu do local. Não há informações sobre a identidade dele.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Vitória do Nascimento estava na garupa do veículo, que era pilotado por um homem, quando teria se desequilibrado e caído nas águas da barragem. Informações preliminares apontam que ela estava sem colete salva-vidas na hora do acidente.

Uma modelo de 18 anos desapareceu em uma barragem de Ponto Novo, cidade do norte da Bahia, depois de cair de uma moto aquática, no sábado (9).

