Caso Kate a Luz: paraense e jovens que acusaram Yasmin Brunet de tráfico humano serão deportadas

(Foto:Instagram @yasminbrunet) – Letícia Maia, Kat Torres e Desirrê Freitas seguem presas no Condado de Cumberland, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

A ex-modelo paraense Katiuscia Torres, mais conhecida como Kate A Luz ou Kat Torres, junto das brasileiras Desirré Freitas e Letícia Maia, vão ser deportadas para o Brasil.

Ambas seguem detidas, em presídios diferentes, no Condado de Cumberland, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. As jovens chegaram a acusar a modelo Yasmin Brunet de ter cometido tráfico humano com elas.

O caso ganhou repercussão ainda no final de setembro, após a notícia do desaparecimento de duas brasileiras que teriam sido influenciadas a abandonarem a família pela Guru paraense Kat Torres. Yasmin Brunet entrou na causa cobrando explicações sobe o “sumiço” das jovens. No dia seguinte a repercussão tomou conta das redes sociais.

Ainda não há detalhes sobre o motivo da prisão. O Ministério das Relações Exteriores, segundo o G1, disse que elas estão recebendo assistência cabíveis, assim como os familiares delas também estão, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. (As informações são do Léo Dias e confirmado com a defesa da modelo Yasmin Brunet).

Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/10:16:34

