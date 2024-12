Modelo paraense viraliza com look inspirado no “Rock Doido”

Fotógrafo: Kleber José | A modelo Maria Carolina se destacou no Festival Psica 2024 com um look que celebra a cultura paraense e a moda contemporânea.

Festival Psica surgiu em 2012, em Belém do Pará, com o objetivo de valorizar a cultura amazônica e dar visibilidade à música periférica preta da região. Desde sua criação, o evento tem se expandido, ganhando reconhecimento nacional e se consolidando como um importante espaço para artistas locais e de todo o Brasil.

No Festival Psica de 2024, a modelo paraense Maria Carolina se destacou com um look que mesclou estilo, criatividade e identidade cultural. Seu visual não foi apenas uma escolha de moda, mas uma verdadeira declaração de amor ao Pará, celebrando as cores e símbolos da bandeira do estado por meio de um design moderno e ousado. O styling ficou a cargo do entusiasta e produtor de moda paraense Juan Gonçalves.

O cropped exclusivo, criado pela própria Maria Carolina, é um dos pontos centrais do look. As cores vermelho, branco e azul foram reinterpretadas com uma pegada contemporânea, misturando o brilho do prata à força do preto para dar ainda mais impacto à composição, o look era rico em detalhes, nas correntes tinham elementos em prata. “A ideia era trazer as cores do meu estado de uma forma diferente, conectando a tradição com a modernidade do Festival Psica,” destacou Maria Carolina.

Para complementar o visual, a modelo usou um óculos tecnológico da marca Ludmila Heringer, adicionando uma camada futurista ao look, que representou perfeitamente o espírito do festival: uma fusão entre o tradicional e o contemporâneo e os acessórios são da marca paraense Brilho da Mata.

A conexão com a cultura paraense

Mais do que uma peça de roupa, o cropped desenhado por Maria Carolina foi uma forma de destacar o orgulho e a riqueza cultural do Pará. O cropped é um lembrete da força e resiliência do povo paraense.

“Queria que meu look fosse um reflexo da nossa essência: vibrante, cheia de história e com muito brilho. O Psica é um espaço de resistência cultural, e levar a uma releitura da bandeira do Pará no meu corpo foi uma forma de celebrar isso,” explicou Maria Carolina.

O look da modelo paraense chamou a atenção do público e das redes sociais, posicionando Maria Carolina como uma das personalidades mais comentadas e bem vestidas do evento. Sua habilidade de misturar referências regionais com uma estética moderna reafirma seu papel como uma voz importante na moda e na valorização das raízes amazônicas.

Confira:

Este slideshow necessita de JavaScript.

