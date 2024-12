Ensaio 18+ afastou atriz do reencontro de Chiquititas: tinha só R$ 15 na conta

Renata Del Bianco, eternizada como Vivi, não foi convidada pela produção por ter feito um ensaio sensual usando o uniforme da personagem. | Foto : Reprodução

Renata Del Bianco, eternizada como Vivi, não foi convidada pela produção por ter feito um ensaio sensual usando o uniforme da personagem.

Fernanda Souza, Nelson Freitas, Aretha Oliveira, Pierre Bittencourt e Flávia Monteiro estão entre os convidados do especial Geração Chiquititas, exibido no dia 15 de dezembro, no SBT, com parte do elenco da primeira e clássica temporada de 1997.

Contudo, a ausência de duas atrizes que interpretaram personagens fundamentais para o sucesso da história foi sentida pelo público. Renata Del Bianco e Francis Helena.

Francis, que deu vida a personagem Cris, não quer mais ter sua imagem vinculada à clássica história das meninas do orfanato Raio de Luz, e por isso recusou convite para a atração.

Já Renata Del Bianco, eternizada como Vivi, não foi convidada pela produção devido ao seu trabalho atual, voltado para o público adulto. A atriz, que tem 39 anos, se pronunciou sobre a ausência.

“No começo de 2023, fiz um ensaio sensual usando o uniforme de Chiquititas. Acredito que por conta disso, em algum momento, a parte de direção e artística [da emissora] não achou conveniente associar a minha imagem à novela por conta disso. Quem sou eu para questionar a diretoria de uma grande emissora de televisão? Só posso aceitar”, disse Renata em vídeo publicado no TikTok. De acordo com Renata, o ensaio sensual com uniforme dos tempos da novela foi feito em um momento de crise financeira.

“Em janeiro de 2023, eu decidi fazer esse ensaio porque estava numa situação financeira e emocional muito difícil. Estava desesperada, com a filha nos braços e apenas quinze reais na minha conta, sem saber para onde ir ou o que fazer. O que vocês fariam? Usei todas as ferramentas que tinha para poder respirar de novo. E ainda bem que fiz, porque se não tivesse feito, talvez hoje estivesse numa situação bem pior”, disse. Ao finalizar o vídeo, Renata analisou que a vida e feita de escolhas e consequências.

“Fiz escolhas ruins? Talvez. Fiz escolhas boas? Também. Errei, erro e todo mundo erra. Mas arco com todas as consequências. Uma dessas consequências foi não ter feito parte desse encontro, e está tudo bem. Acho que é isso.”

Veja o vídeo:

Renata Del Bianco, a Vivi de Chiquititas 1997, ficou de fora do especial por causa de um ensaio polêmico com o uniforme da novela. Ela lamentou a ausência e reafirmou o carinho pelos fãs. ✨️#GeraçãoChiquititas pic.twitter.com/GfWsMsmAKZ — Bárbara (@golittlecrazy) December 17, 2024

