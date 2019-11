Modelo que ostentava com armas na web e entregaria ‘encomenda’ em Belém é presa

(Foto: Divulgação/Polícia Civil) – A modelo Gabriela Sara Vasconcelos Assunção, de 19 anos, ostentava fuzis e pistolas em fotos sensuais na internet. Foi a partir desse monitoramento feito pela polícia, que a jovem foi detida pela segunda vez por suspeita de tráfico de armas, na semana passada em Anápolis, Goiás, momentos antes do casamento da irmã.

De acordo com o delegado Pedro Caires, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Gabriela não reagiu à ação policial, mas disse que havia sido presa anteriormente e solta em audiência de custódia. Segundo os policiais que efetuaram a prisão, a jovem havia acabado de sair do salão e estava com o vestido que usaria na festa, maquiada e pronta para a cerimônia.

Procurada desde o dia 8 de novembro, a modelo já teria passado por Brasília, Goiânia e Anápolis antes de ser detida saindo da casa da mãe para ir à festa de casamento da irmã. Em outubro deste ano, Gabriela já havia sido presa junto com o namorado após a polícia apreender 683 projéteis de diferentes calibres, um fuzil ponto 556, dez pistolas nove milímetros e 22 carregadores com o casal.

Quando o armamento foi encontrado pela primeira vez, a jovem negou ter conhecimento do material e foi liberada. Porém, após publicar fotos com as armas na internet, a polícia teve provas de que ela não só tinha conhecimento como participava do tráfico e a Justiça expediu um novo mandado de prisão contra Gabriela.

Seu namorado, Thiago Vieira da Silva, de 24 anos, permanece preso e, em depoimento, disse que recebeu uma proposta de uma organização criminosa e que receberia R$ 15 mil para entregar a encomenda em Belém (PA), mas negou que soubesse do que se tratava a carga.

Porém, em um celular periciado, fotos do casal com as armas apreendidas foram encontradas. Gabriela chegou a fazer uma selfie em que aparece seminua, segurando o fuzil.

Autor: Com informações Metrópoles

domingo, 24/11/2019, 20:27 – Atualizado em 24/11/2019, 20:33 –

