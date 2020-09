Idoso de 72 anos é preso por estuprar e ameaçar menina de 8 anos

Homem era amigo da família. Crimes estariam ocorrendo há pelo menos dois anos – (Foto:Polícia Civil / Divulgação)

Um homem de 72 anos foi preso na segunda (14), suspeito de abusar sexualmente da vizinha, uma criança de apenas 8 anos. Ele era amigo da família e os crimes estariam ocorrendo há pelo menos dois anos na cidade de Berilo, no Vale do Jequitinhonha.

A família da vítima denunciou o caso à polícia no final de agosto, alegando que a criança tinha relatado ter sofrido diversos abusos sexuais por parte do vizinho. O homem era amigo da família e, segundo a vítima, os abusos teriam ocorrido em várias ocasiões, na própria casa do agressor.

Diante dessas informações, as investigações foram iniciadas e os relatórios médicos da vítima indicaram a prática de conjunção carnal. Além disso, todas as provas levantadas pela Polícia Civil confirmaram as suspeitas.

“Por essa razão, visando à segurança da vítima, visto que o agressor chegava a ameaçá-la, caso ela revelasse os acontecimentos a alguém, representei pela prisão preventiva do investigado, a qual foi prontamente decretada pelo juiz”, informou o delegado responsável pelo inquérito, Bruno Ribeiro Bastos.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, e as investigações serão concluídas nos próximos dias.

Com informações do portal BHAZ

