Pará: Universitário casou pela manhã e morreu após gol que rendeu título ao Flamengo

(Foto:Reprodução) – O que seria um dia de alegria para a família do estudante universitário Bruno Rodrigues Feitosa, de 23 anos, se transformou em tristeza e comoveu Marabá, no Sudeste paraense.

O jovem havia se casado pela manhã, durante um casamento comunitário de 550 casais, realizado no Centro de Eventos da Igreja Assembleia de Deus, no município e sofreu um infarto, enquanto comemorava o segundo gol do time de coração.

O estudante não resistiu a emoção enquanto assistia o jogo do time

O jovem e a esposa Ana Carolina Fernandes estavam acompanhando a transmissão da final da Taça Libertadores da América entre Flamengo e River Plate, na Praça São Félix de Valois, na Marabá Pioneira, onde foram disponibilizados telões. Dezenas de torcedores se concentravam no local.

Segundo informações apuradas, o jovem, que ainda usava a camisa do casamento, se sentiu mal no momento em que o time confirmava a vitória por 2 a 1 contra o River Plate e garantia o título.

Nesse momento, muitas pessoas que estavam na praça tentaram ajudá-lo abanando com bandeiras e o som foi interrompido. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e tentou reanimá-lo, mas o jovem não resistiu e veio a óbito ainda no local.

Bruno Rodrigues Feitosa cursava Letras na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e deixa esposa e uma filha pequena.

Autor: Alessandra Gonçalves/RBATV

domingo, 24/11/2019, 22:33 – Atualizado em 24/11/2019, 22:31 –

